Моряки с задержанного Украиной танкера прибыли в Краснодар

Международная федерация транспортных рабочих сообщила, что российские моряки с танкера Nika Spirit, задержанного на Украине, прибыли на территорию Краснодарского края.

«Они сегодня прибыли в Краснодар», – заявили в федерации, передает ТАСС.

«Все моряки вернулись на родину, уже все хорошо. Дальше каждый добирается своим ходом домой. Это 10 членов экипажа, все жители Краснодарского края», – уточнил представитель компании-судовладельца «Фос Шипинг Менеджмент».

Он также рассказал о состоянии их здоровья: «Все здоровы, никаких травм не получили, никакого насилия к ним не применялось».

Ранее механик задержанного танкера после прибытия в Москву оценил поведение сотрудников СБУ.

Напомним, Служба безопасности Украины заявила о задержании в порту Измаил в Одесской области российского танкера Nika Spirit, который был опознан как танкер Nеyma, якобы блокировавший украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе. В Госдуме задержание российского танкера назвали пиратством.

Однако позже сотрудники СБУ выяснили, что моряки устроились на работу на судне после событий в Керченском проливе, поэтому не могут нести за них ответственности. После этого экипаж был освобожден.

На ваш взгляд В связи с задержанием танкера Nеyma в порту Измаила, должна ли Россия запретить кораблям под флагом РФ заходить в украинские порты? Да

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Однако в Совфеде отметили, что освобождение моряков не исчерпает инцидент.

Газета ВЗГЛЯД писала, что захват российского танкера грозит Украине большими проблемами.