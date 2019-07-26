Тамбовский хоккеист умер после драки в кафе

После драки с посетителями одного из кафе в Тамбове в реанимации скончался местный хоккеист Никита Воропаев, рассказали в УМВД по региону и Ночной хоккейной лиге области.

«13 июля поступило сообщение в УМВД по городу Тамбову, что в реабилитационное отделение областной больницы был доставлен молодой человек 1992 года рождения в тяжелом состоянии. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что травму он получил недалеко от кафе. Выяснилось, что у него возник конфликт с посетителем кафе, переросший в драку», – передает РИА «Новости» слова начальника отдела информации УМВД по региону Алексея Жданова.

Вторым участником конфликта был местный житель 1998 года рождения. По данным полиции, оружие в драке не применялось.



«Изначально было возбуждено уголовное дело о нанесении тяжких телесных повреждений по ст. 118 УК РФ... После того, как молодой человек получил травмы, он пошел домой, там ему стало плохо, он обращался в больницу, вернулся домой, ему снова стало плохо, и тогда он попал в реанимацию, где 25 июля скончался», – заявил Жданов.



Он добавил также, что все материалы по делу полиция передала в региональный СК.



Региональный представитель Ночной хоккейной лиги Александр Пудовкин подтвердил, что погибший – хоккеист Ночной хоккейной лиги Тамбовской области Никита Воропаев.



«Он был хорошим другом и товарищем», – сказал Пудовкин. Он добавил, похороны хоккеиста пройдут в субботу.



Напомним, в конце июня в Следственном комитете по Самарской области заявили о возбуждении уголовного дела по факту убийства 27-летнего чемпиона Самарский области по дзюдо Евгения Кушнира в одном из городских кафе.