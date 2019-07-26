Плантацию конопли уничтожили в Московской области

Более 250 кг конопли уничтожили полицейские в Подмосковье в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Мак», рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

«В ходе рейда сотрудниками группы по контролю за оборотом наркотиков... недалеко от поселка Успенский обнаружен участок с дикорастущей коноплей. По результатам исследования изъятые образцы растений содержат тетрагидроканнабинол и являются наркотическим средством – марихуаной», – передает РИА «Новости» слова Петровой.

Она добавила также, что плантацию скосили и сожгли, при этом общий вес уничтоженной конопли составил более 250 килограммов.



Напомним, в октябре 2016 года подмосковные полицейские в ходе рейда уничтожили более 400 килограммов дикорастущей конопли, которая занимала участок площадью почти в один гектар.