В уфимском роддоме объяснили размещение женщин в коридоре

В родильном доме клиники Башкирского государственного медуниверситета в Уфе пояснили, что рожениц госпитализируют в коридор из-за отсутствия мест в палатах, которое возникло в связи с закрытием другого роддома.

Жительница Уфы Ева Радченко написала в соцсети Facebook, что в приемном покое родильного отделения клиники БГМУ, куда она была направлена на сохранение беременности, ей предложили «стульчик в коридоре» или отказаться от госпитализации.

Женщина ушла домой, однако позже ей стало плохо. Она вернулась в роддом, ее госпитализировали в коридор.

По ее словам, в коридоре лежат несколько беременных.

Руководство клиники извинилось перед роженицами, пояснив причину случившегося.

В сообщении под подписью и.о. главного врача клиники БГМУ Ольги Ефремовой в комментариях к записи Радченко говорится, что «госпитализация в коридор – это временная проблема, связана с тем, что сейчас на плановую санитарную обработку закрыт родильный дом РКБ им. Куватова, поэтому резко увеличилось количество направленных к нам сложных пациенток». Однако «ежедневно проводятся выписки, и по мере освобождения мест пациенток из коридоров переводят в палаты».

Отмечается, что пациенток предупреждают об отсутствии мест в отделении и у них есть право выбора другой медицинской организации.

«На качество оказания медицинской помощи нахождение в коридоре никак не влияет. Для мониторинга качества оказания медицинской помощи, соблюдения этики персоналом в подразделениях клиники установлено аудио- и видеонаблюление», – пояснили в роддоме.

На жалобу пациентки Радченко о том, что ее долго не принимали в приемном покое, так как медики якобы пили чай, в клинике сказали, что персонал был занят – принимали роды.

«По данным видеонаблюдения, вы с супругом и ребенком вошли в здание родильного дома в 11.45, в 12.35 вас приняли. Ожидание связано с приемом беременной женщины с начавшейся родовой деятельностью. Врачи и медсестры постоянно находились на рабочем месте, вели прием поступавших пациенток», – указывается в сообщении.

Ранее в Уфе при пожаре из роддома спасли 250 рожениц с младенцами.