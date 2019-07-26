Трамп не увидел опасности в пуске ракет КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит ничего страшного в проведенных Северной Кореей пусках баллистических ракет.

По словам президента США, Пхеньян не проводил ядерное испытание. «Они на самом деле не испытывали никаких других ракет кроме ракет малой дальности, то есть, такие вещи, которые испытывает уйма других стран», – заявил Трамп, передает РИА «Новости».

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон по-прежнему рассчитывает на дипломатию и переговоры с КНДР, несмотря на последние пуски ракет.

В ночь на четверг КНДР произвела пуск двух ракет. Они достигли максимальной высоты 50 километров и упали в Японское море, пролетев расстояние в 430 и 690 километров.

При этом южнокорейское минобороны считает, что ракеты КНДР по техническим характеристикам «схожи с российскими ракетами типа «Искандер».

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