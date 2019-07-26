Организаторы выступления Трампа объяснили шутку с президентской печатью

Организатор выступления президента США Дональда Трампа объяснил, почему на одном из мероприятий президент выступал на фоне печати с двуглавым орлом.

Представитель некоммерческой организации Turning Point сообщил, что сотрудник перепутал печати, так как искал изображение в последний момент, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.

В Turning Point также отметили, что данная ошибка «неприемлема».

Однако специалист по компьютерной графике Чарльз Лизотт, утверждающий, что именно он создатель пародии, заявил, что подмена не может быть просто ошибкой.

«Чушь собачья. Ее (пародию) надо было специально искать. Это не может быть случайно», – сказал он.

Ранее сообщалось, что во время выступления Трампа перед студенческой консервативной ассоциацией на фоне было изображение президентской печати, где орел стал двуглавым, а в его когтях была связка клюшек для гольфа. В Белом доме отметили, что не видели печать заранее.