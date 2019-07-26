Москвичам обещали погоду без осадков

Москвичей ожидает облачность с прояснениями без осадков, сообщают синоптики.

Днем в городе температура воздуха составит 26–28 градусов тепла. В ночь на субботу она может опуститься до плюс 17 градусов.

Ветер северо-восточный, 5–10 м/с. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба, передает ТАСС.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах 23–28 градусов тепла. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 14 градусов.