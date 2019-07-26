Иран запустил баллистическую ракету

В ночь на четверг в Иране состоялся пуск баллистической ракеты, сообщил источник из числа официальных лиц США.

При этом власти Ирана не сообщали о ракетных испытаниях, передает РИА «Новости».

Запуск, как утверждается, произвели на юге страны. Иран запустил ракету «Шахаб-3». По имеющейся информации, ракета преодолела примерно 960 км и упала в пустыне недалеко от Тегерана, передает ТАСС со ссылкой на Fox News

CNN передает, что ракета «не представляла угрозы судоходству или базам США». Со ссылкой на разведку утверждается, что Иран проводит работу по «улучшению дальности и точности пусков». Напомним, Иран категорически отверг возможность обсуждения ракетной программы с США.

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