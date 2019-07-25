Россия призвала не пытаться выдавить из Средиземноморья «традиционных игроков»

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал в ходе заседания СБ ситуацию вокруг Кипра.

Москва призвала не «втягивать Кипр в геополитические игры» и не предпринимать попыток «выдавить из восточного Средиземноморья традиционных игроков», передает РИА «Новости».