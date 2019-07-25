Протоиерей Смирнов госпитализирован в НИИ Склифосовского

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован в реанимацию НИИ скорой помощи имени Склифосовского в тяжелом состоянии.

«Смирнов находится в кардиореанимации. <...> Состояние тяжелое», – сообщили в справочной службе больницы, передает ТАСС.

Ранее в июле протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что женщины «слабее умом, чем мужчины». Позже он объяснил свои слова.

Однако уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что слова священника о «слабости» женского ума вызывают протест и недоумение.

Напомним, протоиерей возглавляет Патриаршую комиссию по вопросам семьи, защиты материнства и детства с 2013 года.