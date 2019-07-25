В Крыму аварийно сел пассажирский самолет с неисправным шасси

Пассажирский самолет экстренно совершил посадку в аэропорту Симферополя из-за неисправности в стойке шасси, сообщил источник в экстренных службах.

Airbus A320 совершил аварийную посадку в Симферополе в связи с тем, что у него не убиралась стойка шасси, сообщил источник ТАСС. По его информации, на борту самолета находились 136 человек.

Самолет вылетел из аэропорта Симферополь в Санкт-Петербург, однако был вынужден вернуться в точку отправления из-за технических причин, передает РИА «Новости».

«Посадка прошла в штатном режиме. Все пассажиры будут доставлены в пункт назначения резервным бортом авиакомпании», – сообщили в пресс-службы аэропорта.

При этом, по информации «Интерфакс», на борту находились 140 человек. О неисправности шасси сообщил командир лайнера. В настоящее время пожарно-спасательные подразделения контролируют ситуацию в аэропорту.

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