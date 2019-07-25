Россиянка утонула в Черногории

Россиянка утонула в Адриатическом море в Черногории, сообщило национальное телевидение страны.

«Гражданка РФ утонула рядом с пляжей Самсара в поселке Бечичи, сообщили в оперативном коммуникационном центре. Россиянка в возрасте 74 лет умерла своей смертью, на теле не обнаружено следов насилия», – передает РИА «Новости» сообщение телеканала.

Там добавили, что приехавшая по вызову скорая скорая помощь констатировала смерть россиянки около 9.30.

Напомним, ранее турист из России погиб на курорте в городе Будва в Черногории после наезда плавательного средства.