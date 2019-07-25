Дана Борисова отреагировала на запрет въезда на Украину

Российская телеведущая Дана Борисова, которой на три года запретили въезд на Украину, сообщила, что ожидала таких действий со стороны Киева, потому что она «была в Крыму неоднократно».

«Я абсолютно не удивлена этому факту, это было вполне ожидаемо. Я, конечно, ввела их (украинские власти) в заблуждение, когда въехала в Киев, что я не была в Крыму. Потому что я же была в Крыму неоднократно, более того – сегодня туда собираюсь, и мама у меня там живет», – рассказала Борисова.

Она также сообщила, что во время последней поездки в Киев ее «узнавали, фотографировали, водили по ресторанам, обнимали». Там же она снималась в российском телепроекте «Пацанки–4».

«В последний день я боялась в гостиницу возвращаться, потому что там выступил какой-то деятель ЦИК и называл меня «лицом, нарушающим закон». Поэтому я ждала этого (запрета на въезд)», – добавила телеведущая.

Борисова в середине июля посетила Киев, чем разозлила радикально настроенных пользователей украинского сегмента соцсетей. В четверг пресс-служба службы безопасности Украины сообщила, что Борисовой запретили въезд на территорию Украины сроком на три года.