Дана Борисова отреагировала на запрет въезда на Украину

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Украине перестали продавать газ

Украинский транзит остановится раньше, чем закончится контракт Фото: Стрингер/РИА Новости
Европа серьезно обеспокоена ситуацией с украинской газотранспортной системой. Ее оператор – компания «Укртрансгаз» – из-за отсутствия денег не может купить технический газ, необходимый для работы украинской трубы. Без него транзит российского газа рискует остановиться задолго до 31 декабря 2019 года, когда заканчивается транзитный контракт. Парадокс, но для России – это было бы лучшим вариантом.  Подробности...
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Почему мы запомним Константина Борового

Как карикатура выпячивает наиболее яркие черты, так и Боровой вобрал в себя то, что вызывающе и мерзко в глазах сразу многихФото: Александр Саверкин/ТАСС
Некогда известный биржевик и непримиримый либеральный оппозиционер Константин Боровой «унес ноги» в США, попросив там политического убежища. Ранее Сеть удивило странное объявление, из которого следует, что фантастически богатый некогда человек столь же фантастически обеднел. Теперь мы прощаемся с политиком Боровым, и нам есть что сказать на прощание. Подробности...
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Легендарный Ту-144 обретет вторую жизнь к открытию МАКСа

Восстановление легендарного сверхзвукового лайнера было бы невозможно без помощи волонтеровФото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Гордость СССР, первый сверхзвуковой пассажирский самолет в мире Ту-144, возвращается в авиацию. Правда, не в качестве летательного аппарата — незадолго до открытия авиасалона МАКС самолет встанет на вечную стоянку рядом с аэропортом в Жуковском и будет одновременно и памятником, и музеем. О судьбе самолета и о том, как восстанавливали легендарный лайнер газете ВЗГЛЯД рассказал глава фонда «Легенды авиации» Михаил Агафонов. Подробности...
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Почему Россия терпит выходки КНДР

Китайский плакат времен Корейской войныФото: chineseposters.net
Российская команда сейнера «Сянхайлинь-8» удерживается Северной Кореей уже более недели, но известно об этом стало только накануне. Посольство РФ в КНДР работало над освобождением моряков, стараясь не поднимать шума, однако скандальная история все же просочилась в СМИ. Почему мы вынуждены терпеть подобное поведение от страны, живущей в том числе на нашу гуманитарную помощь? Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Украинское отчаяние перерождается в революционную доктрину

Андрей Бабицкий, журналист
По сути, это революция, снос до основания. Но не во имя того, чтобы «а затем», а чтобы вообще все рассыпалось в пух и прах. Что будет дальше – не так важно. Главное, чтоб не было так, как было. Подробности...
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К власти в Лондоне пришел Борис Разрушитель

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Будем откровенны – Британия является врагом Российской Федерации. И сотни лет назад, и сейчас. Именно Британия занимает наиболее русофобскую позицию и создает нам проблемы. Поэтому – чем Британии хуже, тем нам приятнее. Подробности...
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Всё печки-лавочки, Макарыч

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Таким, как Шукшин, не надо врать – всю правду бы успеть рассказать. Задача гения – не взять, а отдать. Вот почему ему веришь – безоговорочно. Подробности...
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      Дети погибли при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском

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      Индия запустила на Луну ракету с межпланетной станцией и луноходом

      Индия запустила к Луне орбитальную станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту. Старт состоялся с космодрома на острове Шрихарикота. Прилуниться аппарат должен 7 сентября. С запуском ракеты она вошла в число стран – лидеров в освоении космоса. За стартом наблюдали тысячи зрителей
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      В Москве появится храм с прозрачной стеной

      В долине реки Сетунь на западе Москвы построят православный храм в современном стиле со стеклянной восточной стеной, к которой примыкает алтарь. Через нее прихожане смогут видеть пейзаж долины
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              Дана Борисова отреагировала на запрет въезда на Украину

                 25 июля 2019, 13:51
              Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
              Текст: Алина Назарова

              Версия для печати  •
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              Российская телеведущая Дана Борисова, которой на три года запретили въезд на Украину, сообщила, что ожидала таких действий со стороны Киева, потому что она «была в Крыму неоднократно».

              «Я абсолютно не удивлена этому факту, это было вполне ожидаемо. Я, конечно, ввела их (украинские власти) в заблуждение, когда въехала в Киев, что я не была в Крыму. Потому что я же была в Крыму неоднократно, более того – сегодня туда собираюсь, и мама у меня там живет», – рассказала Борисова.

              Она также сообщила, что во время последней поездки в Киев ее «узнавали, фотографировали, водили по ресторанам, обнимали». Там же она снималась в российском телепроекте «Пацанки–4».

              «В последний день я боялась в гостиницу возвращаться, потому что там выступил какой-то деятель ЦИК и называл меня «лицом, нарушающим закон». Поэтому я ждала этого (запрета на въезд)», – добавила телеведущая.

              Борисова в середине июля посетила Киев, чем разозлила радикально настроенных пользователей украинского сегмента соцсетей. В четверг пресс-служба службы безопасности Украины сообщила, что Борисовой запретили въезд на территорию Украины сроком на три года. 


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