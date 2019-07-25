Беглов заявил о готовности Петербурга к празднованию Дня ВМФ России

Санкт-Петербург готов к празднованию Дня Военно-Морского Флота России, об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов после репетиции парада.

Он отметил, что в городе провели генеральную уборку: вымыли улицы и набережные, очистили акваторию Невы от наплавного мусора. В этом году Петербург украсили свыше 7 млн цветов. В местах проведения массовых мероприятий будет увеличена кратность уборки территории. Установлено 16 телеэкранов, на которые будут транслироваться праздничные события, говорится в сообщении на сайте администрации Петербурга.

В городских учреждениях культуры проходят выставки, посвященные истории военно-морского флота. На Дворцовой площади вечером 28 июля состоится концертный марафон «Экипаж – одна семья», в котором примут участие известные артисты.

Беглов отметил, что в связи с разводкой четырех мостов через Неву – Литейного, Троицкого, Дворцового и Благовещенского – 28 июля с 10.00 до 13.00 по местному времени проезд по центральным участкам Западного скоростного диаметра будет бесплатным. Также в этот день будет запрещено движение маломерных судов в акватории Невы. Для личного автотранспорта будет установлен особый режим въезда в Кронштадт.