Трап повредил обшивку самолета в Шереметьево

Трап повредил пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании Nordwind, который должен был отправиться в Ереван.

По информации международного аэропорта Шереметьево, обшивку фюзеляжа самолета задели при подгоне самоходного трапа, передает РИА «Новости».

При этом отмечается, что инцидент никак не повлиял на оперативность и качество обслуживания прилетевших пассажиров.

«25 июля в 09.55 мск при обслуживании воздушного судна авиакомпании Nordwind Airlines рейса N4 162, приземлившегося в Москве (маршрут Краснодар – Москва), произошло незначительное повреждение обшивки фюзеляжа в процессе подгона самоходного трапа», – сказали в пресс-службе аэропорта.

В настоящее время пассажиры разъезжаются по местам назначения. В Шереметьево отметили, что авиакомпания отстранила судно от полетов, чтобы оценить его техническое состояние.

«Причины инцидента выясняются. Авиакомпания выделила резервное воздушное судно для последующего рейса», – добавили в пресс-службе.

Ранее авиарейс Москва – Ереван компании NordWind задержали в связи с сигналом о задымлении. Причиной задымления в самолете стало попадание паров гидравлической жидкости и масла в систему кондиционирования.

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