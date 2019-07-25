Сборная России опустилась в рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) на три места и занимает 46-ю строчку, следует из рейтинга.

В активе россиян 1436 очков. В 2019 году сборная России проиграла команде Бельгии (1:3) и разгромила сборную Казахстана (4:0), а в июне российская команда одержала две победы – над сборными Сан-Марино (9:0) и Кипра (1:0).

Первое место по-прежнему занимает сборная Бельгии (1746), бразильцы вторые (1726), на третье место опустились действующие чемпионы мира французы (1718), передает ТАСС.

Соперники команды Станислава Черчесова по отборочной группе чемпионата Европы расположились так: сборная Шотландии находится на 48-м месте (1433), Кипра – на 93-м (1258), Казахстана – на 112-м (1174), команда Сан-Марино занимает последнее, 211-е место (839).

Напомним, 14 июня сборная России поднялась с 46-го на 43-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

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