Крупнейший украинский импортер нефтепродуктов прекратит поставки дизтоплива из России

Крупнейший импортер нефтепродуктов на Украину Wexler Group объявил о решении приостановить импорт дизельного топлива из России с 1 августа из-за ввода Киевом спецпошлин.

«В связи с принятием постановления кабинета министров Украины … группа Wexler с 1 августа вынуждена приостановить поставки дизельного топлива происхождением из Российской Федерации трубопроводным транспортом в Украине», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

В компании объяснили, что дополнительные спецпошлины делают дальнейшие поставки топлива трубопроводным транспортом экономически нецелесообразными.

18 июля кабмин Украины ввел спецпошлины на импорт российского дизельного топлива трубопроводным транспортом, а также на импорт сжиженного газа. Спецпошлина на дизельное топливо с 1 августа будет составлять 3,75%, а с 1 октября – 4%. Спецпошлина на сжиженный газ будет 1,75% с августа и 3% с октября.