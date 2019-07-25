Француз не смог пересечь Ла-Манш на летающей доске

Французский инженер Франки Запата не смог преодолеть Ла-Манш на летающей платформе, потерпев крушение, передают местные СМИ.

Как сообщает телеканал BFM, после взлета в 10.06 мск на берегу близ французской коммуны Сангаат Запата должен был преодолеть 36 километров на скорости 140 км/ч и высоте около 20 метров.

По пути он должен был дозаправиться, но из-за качки задел платформу, расположенную на лодке дозаправки и упал.

«Все решили считанные миллиметры. Он задел платформу дозаправки и упал в воды Ла-Манша. Физически он не пострадал <...> но очень расстроен», – передает ТАСС слова представителей команды.