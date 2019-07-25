Нелегальный палаточный лагерь закрыли под Самарой

Сотрудники МЧС закрыли несанкционированный детский палаточный лагерь в Самарской области, сообщила пресс-служба регионального ведомства.

«По результатам работы межведомственной комиссии было принято решение о прекращении деятельности палаточного лагеря и организации вывоза детей», – передает РИА «Новости» сообщение МЧС.

Там добавили, что лагерь в поселке Волжский организовала одна из образовательных организаций, у которой отсутствовал ряд необходимых для работы документов.

Напомним, в ночь на 23 июля во время организованного отдыха в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» произошел пожар, в результате которого погибли четыре ребенка, травмы получили 13 человек, в том числе восемь детей. Площадь возгорания составила 2,4 тыс. кв. метров.