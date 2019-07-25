МЧС дало советы, как не заблудиться в лесу

В МЧС посоветовали россиянам надевать яркую одежду, собираясь в лес, а также брать с собой еду, воду, лекарства, спички и заряженный телефон.

Ведомство рекомендует немедленно звонить в службу экстренной помощи, если вдруг заблудились. Двигаться необходимо вдоль реки или на звуки. Например, работающий трактор или собачий лай можно услышать за четыре километра, а проходящий поезд – за десять километров, передает РИА «Новости».

Также в ведомстве отметили, что нужно надевать яркую закрытую одежду. Благодаря ей человека можно заметить издалека. Также спасатели советуют предварительно изучить прогноз погоды и отложить поход, если ожидаются дождь или туман.

В первую очередь с собой нужно взять еду, воду, лекарства, спички и заряженный телефон, отмечают спасатели. Также необходимо предупредить друзей или родственников, куда вы идете и когда планируете вернуться.

При этом спасатели советуют тем, кто знает, что его будут искать, оставаться на одном месте и развести костер. Лучше всего расположиться на возвышенности и смастерить знаки, не характерные для природы – крест из веток или украшения из мусора на деревьях.

В среду Госдума приняла закон, позволяющий искать пропавших детей с помощью геолокации их мобильных устройств.

Из-за «грибного бума» за последнюю неделю в лесах Москвы и Московской области заблудились порядка 200 человек, что является рекордом.