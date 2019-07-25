Москвичей предупредили о грозе

Москвичей ожидают облачность, дождь, гроза, сообщают синоптики.

Днем в городе температура воздуха составит 23–25 градусов тепла. В ночь на пятницу она может опуститься до плюс 16 градусов. В связи с дождем и грозой в Московском регионе 25 июля объявлен желтый уровень опасности, передает ТАСС.

Ветер восточный, 5–10 м/с, при грозе с порывами до 15 м/ с. Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах 21–26 градусов тепла. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 13 градусов.