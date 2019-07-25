Трамп не дал лишить Саудовскую Аравию высокоточного оружия США

Глава американского государства Дональд Трамп наложил вето на проект закона, который предусматривает отказ США от опосредованного участия в военном конфликте в Йемене.

Законопроект предлагает ограничить военно-техническое сотрудничество в области высокоточного оружия с Саудовской Аравией, Великобританией, Испанией и Италией, передает РИА «Новости».

Трамп заявил, что предлагаемые меры только затянут конфликт в Йемене. Он выступил против того, чтобы США вводили ограничения на «возможности» партнеров Вашингтона по «производству и приобретению высокоточных боеприпасов», лишая указанные страны американской поддержки «в критический момент».

Чтобы преодолеть вето Трампа сторонникам законопроекта нужно набрать и в Палате представителей, и в Сенате США по две трети голосов. Такой поддержки у документа нет.

Трамп также не дал ограничить ВТС с ОАЭ, Иорданией, Францией.

В июне Пентагон заявил, что Вашингтон намерен продавать оружие Объединенным Арабским Эмиратам и Саудовской Аравии, ведь в противном случае эти страны будут закупаться у России и Китая. Саудовская Аравия, по данным СИПРИ, является главным мировым импортером оружия.

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