В СПЧ поддержали идею разрешить заключенным выбирать колонию ближе к дому

«Для системы ФСИН в Московской области недостаточно мест, поэтому человека зачастую этапируют, например, в Читу. Для службы это легко и удобно», – сказала газете ВЗГЛЯД член СПЧ Екатерина Винокурова. Она поддерживает законопроект, разрешающий заключенным отбывать наказание в том регионе, где проживают близкие родственники.

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Екатерина Винокурова рассказала, что и сейчас осужденному должны подбирать колонию «ближе к дому», однако в реальности из-за отсутствия контроля так происходит далеко не всегда. По этой причине москвичей, по ее словам, нередко отправляют сидеть в колонии на Дальний Восток.

«Такие случаи повсеместны. Безусловно, за системой ФСИН нужно усиливать общественный контроль. Еще вопрос, насколько этот законопроект сможет пробиться и реализоваться на практике, ведь ФСИН – это очень волюнтаристская служба», – сказала Винокурова.

В четверг кабинет министров внес в Госдуму поправки в Уголовно-исполнительный кодекс РФ, цель которых – гарантировать право заключенных отбывать наказание в том регионе, где проживают близкие родственники. «Цель законопроекта – совершенствование уголовно-исполнительной политики и сохранение социально полезных связей осужденных», – говорится на сайте правительства.

Такой перевод будет проходить по просьбе осужденного или его близких родственников, а также по решению ФСИН. Право предоставят всем заключенным, кроме тех, кто приговорен к пожизненному лишению свободы за особо тяжкие преступления, за преступления, которые связаны с террором.

Как говорил ранее премьер-министр Дмитрий Медведев: «Сейчас люди, которые нарушили закон, отбывают наказание в колониях, зачастую расположенных за тысячи километров от дома с учетом масштабов нашей страны. Огромные расстояния исключают возможность их общения с семьей. Но для таких осужденных общение, связь с семьей – это, безусловно, способ социализации, возможность вернуться к нормальной жизни».

Как считает Винокурова, слабость контроля за системой ФСИН стала очевидной после публикаций о пытках в одной из колоний Ярославской области. «Чтобы эту систему хоть чуть-чуть очеловечить, необходим гражданский контроль. Причем контроль не может быть дружелюбным к ФСИН. Это служба должна стать абсолютно прозрачной и досягаемой для критики», – считает Винокурова.