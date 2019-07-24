Французский сенатор заявил, что тексты RT и Sputnik пишут в ФСБ

Французский сенатор Клод Малюре обвинил RT и Sputnik в том, что материалы изданий якобы готовятся в ФСБ, об этом сообщила в соцсетях главред RT Маргарита Симоньян.

«Контент RT и Sputnik готовится не журналистами, а ФСБ в Москве, как во времена холодной войны» - заявил на слушаниях французский сенатор Клод Малюре», – написала Симоньян в своем Twitter.

Она добавила, что «даже летучей мыши известно», что контент телеканала готовится у нее «на кухне». «В больших, черных от копоти сковородках с бобриными головами», – пошутила Симоньян.

В начале июля МИД Британии отказал RT и Sputnik в аккредитации на конференцию по свободе прессы, обвинив их в распространении дезинформации. Главред RT Маргарита Симоньян подчеркнула, что «ни одного примера» дезинформации Лондон не привел.