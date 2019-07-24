«Лиза Алерт»: Закон о поиске пропавших по геолокации должен касаться не только детей

Закон, разрешающий искать пропавших детей по данным геолокации с их телефонов, не сильно изменит нынешнюю ситуацию, если изменит вообще, заявил газете ВЗГЛЯД председатель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев.

В среду Госдума приняла закон, позволяющий искать пропавших детей с помощью геолокации их мобильных устройств. Сделать это можно будет с письменного разрешения родителей и с постановлением главы того ведомства, которое будет искать ребенка – например, полиции или ФСБ. Ранее Сергеев уже говорил, что закон как минимум стоило бы расширить на все возрасты.

«В заявках, которые мы обрабатываем каждый день, минимальный возраст восемь, а максимальный – девяносто восемь лет. У детей и тех, кому девяносто восемь, нет с собой мобильных телефонов. А у тех, кто между этими возрастами, телефоны есть. Если заблудится бабушка с ребенком, в рамках этого закона нельзя отследить телефон бабушки, а у ребенка телефона не будет», – заявил Сергеев.

Он подчеркнул, что не только дети, а люди любого возраста имеют право на то, чтобы их искали всеми возможными средствами. Сергеев добавил, что летом его отряд отрабатывает по 600 заявок в неделю только на людей, пропавших на природе: «Из Свердловской области сейчас есть заявка, турист отбился от группы. У него нога сломана в двух местах и 5% заряда на телефоне. Вот почему нужен такой закон».

Есть и техническая проблема, говорит глава «Лизы Алерт» – данные о геолокации, поступающие от операторов связи, могут быть недостаточно точными.

«Если его оборудование не соответствует требованиям, его надо улучшать. Большая часть российских операторов уже готовы к тому, чтобы сверхточно показать, где находится абонент», – пояснил Сергеев.

Ранее автор законопроекта Ирина Яровая говорила, что согласно статистике, в одном только 2017 году в России искали 8 тысяч детей, 40% из которых – малолетние.