Глава МВД Латвии объяснился после посещения концерта Лепса

Глава МВД Латвии Сандис Гиргенс, которого критиковали за посещение концерта российского певца Григория Лепса, сообщил, что приходил смотреть выступление Лаймы Вайкуле.

«Это был не концерт Лепса, а международный фестиваль, организатором которого является Лайма Вайкуле, которая получила особую благодарность от президента Латвии», – пояснил Гиргенс, передает RT.

Он добавил, что у него нет оснований включать Лепса в черный список.

Ранее Гиргенса за посещение концерта Лепса подверг критике глава минюста Янис Борданс.

В мае власти Литвы официально запретили российскому артисту Григорию Лепсу въезд в страну.