Паслер поручил оренбургским аграриям снижать риски от неблагоприятных условий

Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер поручил аграриям в регионе получить высококачественное зерно и обеспечить его конкурентоспособность на рынке, в том числе на экспортном, и вырастить фуражное зерно под развитие кормовой базы.

Паслер подчеркнул, что в 2019-м «план приобретения минеральных удобрений выполнен на 120%, однако, согласно научно обоснованным нормам, это всего 8% от потребности», сообщает Ria56.ru.

«Готов рассмотреть вопрос о возмещении затрат на приобретение минеральных удобрений, но при условии, что вы готовы закупить 30-40% удобрений не от минимальной цифры, а от необходимого количества», – сказал Паслер руководителям предприятий АПК и поручил минсельхозу и производителям разработать предложения.

Также Паслер на совещании поставил сельхозпроизводителям области задачу снижать риски, связанные с неблагоприятными условиями, для чего будет необходимо совершенствовать структуру посевов, увеличивая засухоустойчивые высокоэнергетические культуры и укрепляя кормовую базу, увеличить площадь посевов озимых зерновых культур до 1 млн га и более, а также площадки орошаемых земель, внедрять перспективные сорта зерновых культур, их районирование, вносить необходимое количество минеральных удобрений.

Еще одно требование – страховать посевы. На данный момент в Оренбуржье застраховано всего 108 тыс. га посевных площадей зерновых культур.

В этом году объем господдержки агропромышленного комплекса в регионе составит более 3,5 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета – 1,9 млрд рублей, из бюджета области – 1,5 млн рублей.