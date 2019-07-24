Мать пыталась помешать медикам госпитализировать сына с острым аппендицитом

В Ростове-на-Дону мать запрещала медикам госпитализировать сына, у которого диагностировали острый аппендицит.

В соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как в одной из больниц Ростова-на-Дону женщина устроила скандал из-за того, что врачи решили оставить в медицинском учреждении ее сына, которому диагностировали острый аппендицит (в соответствии с законом о СМИ газета ВЗГЛЯД не может дать ссылку на ролик).

На видео женщина кричит, запрещает оказывать помощь сыну, резко убирает руки врача.

После этого она скинула с кушетки ребенка, который держался за живот, и приказала ему идти домой.

Медики были вынуждены вызвать полицейских.

В помещении также присутствовал старший брат мальчика, который пытался успокоить мать и решить ситуацию мирным путем.

Группа «Ростов Главный – новости Ростова-на-Дону» в соцсети «ВКонтакте» сообщает, что позже диагноз подтвердился, ребенка прооперировали. Женщина извинилась за свое поведение.

Также приводится комментарий старшего брата мальчика, который сообщил, что случившееся является «отражением сложившихся обстоятельств».

«Просто был случай, когда родственника привезли туда «для галочки», после чего отпустили домой, а через два месяца его не стало. Вы, я думаю, понимаете, что наша медицина иногда хорошая, но иногда очень халатно и корыстно относится к людям. В нашей жизни, к сожалению, был второй случай. Это и послужило аргументом к такому поведению», – пояснил молодой человек.

Он добавил, что «у ребенка все хорошо», он проживает «в прекрасных условиях, его никто не объедает, не избивает», и попросил «не звонить ни в какие органы опеки и тому подобное».

Ранее стало известно, что в Ленобласти в подъезде жилого дома нашли девочку с разбитой головой. Выяснилось, что ее могли избить молотком для отбивания мяса.

До этого под Ярославлем нашли привязанного к столбу ребенка.