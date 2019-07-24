От дочери похищенного офицера ДНР скрывают состояние здоровья отца

Дочь похищенного украинскими спецслужбами офицера сил ДНР Владимира Цемаха сообщила, украинские власти не предоставляют ей медицинское заключение о состоянии здоровья отца.

«Общаться с папой не дают, медицинское заключение, которое предписано в решении суда, мне увидеть тоже не дают. С адвокатом отца разговаривала, что хочу увидеть заключение врача, хочу понять, насколько серьезная травма головы. Он сказал, что это тайна следствия, что он подписал документ о неразглашении», – рассказала РИА «Новости» Мария Цемах.

По ее словам, связь с отцом она поддерживает только через адвоката. Также она рассчитывает, что международные организации посодействуют в допуске к отцу и получению информации о его здоровье.

В начале июля стало известно, что украинские спецслужбы похитили в ДНР «важного свидетеля» по MH17 Владимир Цемаха. Позже это подтвердила его супруга. По словам его дочери, представителей Международного комитета Красного Креста не пустили к отцу в СИЗО, но им удалось передать посылку.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что представители СБУ целенаправленно похитили Цемаха с целью фальсификации обстоятельств крушения в 2014 году малазийского «Боинга».

Газета ВЗГЛЯД писала, как украинским спецслужбам удалось похитить Цемаха.

Напомним, Boeing рейса MH17, летевший из Нидерландов в Малайзию, был сбит в июле 2014 года. Погибли 298 человек.

Совместная следственная группа 19 июня назвала четырех подозреваемых в крушении МН17 – среди них трое россиян и один украинец. Суд над подозреваемыми в причастности к крушению Boeing в Донбассе в июле 2014 года начнется 9 марта 2020 года.