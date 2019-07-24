Оснащение ядерной триады России современной техникой достигнет 85% к концу 2019 года

Уровень оснащенности российских Стратегических ядерных сил современными образцами техники достигнет к концу текущего года 85%, сообщил врио начальника главного оперативного управления Генштаба ВС России Виктор Познихир в Совете Федерации.

«В целом, по итогам года уровень оснащенности наших Стратегических ядерных сил современными образцами вооружения будет доведен до 85%», – приводит РИА «Новости» слова Познихира.

В мае президент России Владимир Путин рассказал, что на тот момент этот показатель составлял 82%.