Супруг Ницой связал результаты выборов и моду на рваные джинсы у украинцев

Андрей Ницой, супруг известной своими жесткими антироссийскими высказываниями детской писательницы Ларисы Ницой, которая баллотировалась в Раду, но не прошла в парламент (менее 5% на ее округе во Львове), утверждает, что между результатами выборов и модой на рваные джинсы среди украинцев есть связь.

Он намекнул на демонстрацию низкого уровня интеллекта на выборах, а также низкий уровень благосостояния носящих рваные джинсы. Из этого, по его словам, следуют и неверные политические предпочтения.

«Есть ли связь между модой на дырявые джинсы, прочее тряпье и голосованием на выборах тех, кто такое носит? Уже очевидна связь между электоральными вкусами и тем, что украинцы – наименее читающая нация Европы. Только что стало известно, что президент и парламент выбрали жители Украины, в которой напечатали меньше всего книг на душу населения в Европе. Поздно благодарить за это всех причастных к культуре и образованию чиновников и политиков. Надо что-то с этим сделать уже. Может, начать политические реформы с того, чтобы зашивать дыры на штанах?», – написал Ницой на своей странице в Facebook.

В комментариях он также подчеркнул, что является «национальным демократом» и считает, что можно свободно владеть оружием.

Ранее Лариса Ницой призывала «волной» вытеснить «московский язык» с Украины и применять для этого агрессивные методы.