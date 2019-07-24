Возбуждено дело после заражения купавшихся в фонтане детей в Хабаровске

В Хабаровске региональный СК возбудил уголовное дело по факту заболевания детей, искупавшихся в фонтане на стадионе Ленина, сообщили в ведомстве.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Там добавили, что всего за помощью обратились 45 детей, 14 из которых госпитализированы.

«По предварительным данным, все заболевшие накануне гуляли по влажному покрытию пешеходной части фонтана, расположенного на набережной города Хабаровска», – говорится в сообщении.

Напомним, во вторник в правительстве Хабаровского края сообщили, что массовое заражение детей произошло в столице региона из-за прогулки у фонтана.

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