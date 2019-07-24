Экспедиция казаков отправилась к Эльбрусу

Терские казаки Горячеводской общины Пятигорска в десятый раз отправились в поход к подножию Эльбруса.

Юбилейная акция посвящена 190-летию первого официального покорения самой высокой вершины Европы военно-научной экспедицией генерала Эммануэля, передает ГТРК «Ставрополье».

Путешествие проходит в два этапа: сначала конный переход, затем всадники передают эстафету профессиональным альпинистам, которые и взойдут на Эльбрус.

В 2019 году особенно много участников – больше полусотни. Это казаки-терцы, кубанские казаки из Краснодарского края и донцы из Калмыкии, а также всадники из Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Чечни.

Кроме того, в поход отправились и французы, и в Кабардино-Балкарии к ним присоединятся конники из США. Вместе с ними – атаман станицы Незлобная Петр Мячин, участник первой акции, проведенной 10 лет назад.

Экспедиция продлится около недели.