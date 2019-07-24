Официально представлены медали ОИ-2020 в Токио

Организаторы Олимпиады-2020 в Токио презентовали дизайн медалей, которые получат победители и призеры главного спортивного события четырехлетия.

«Дизайн олимпийских медалей Токио-2020 отражает концепцию, что для достижения славы спортсмены должны ежедневно стремиться к победе. Медали напоминают грубые камни, которые были отполированы и теперь сияют», – передает РИА «Новости» описание наград.

На лицевой стороне медали в центре изображены олимпийские кольца и символ Олимпиады в Токио, а на обратной располагается объемное изображение греческой богини победы Ники и стадион Панатинаикос, на котором в 1896 году были проведены первые в современной истории Олимпийские игры.

Диаметр каждой медали составляет 85 мм, толщина – от 7,7 мм до 12,1 миллиметров, вес – от 450 до 556 грамм.

При этом золотая медаль сделана из серебра с золотым напылением.

Напомним, ранее в среду глава Минспорта России Павел Колобков заявил, что российские спортсмены на Олимпиаде-2020 в Японии смогут побороться за медали в большинстве видов спорта.