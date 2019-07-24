В среду синоптики пообещали москвичам теплую пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, в среду утром в столице будет 17 градусов тепла. К обеду температура воздуха поднимется до плюс 20 градусов. В первой половине дня ожидается небольшой дождь, к вечеру осадки усилятся. Ветер прогнозируется восточный, северо-восточный, силой 1 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.