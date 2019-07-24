Госдеп оценил перспективы отношений США с Пакистаном

Госсекретарь США Майк Помпео выразил мнение, что отношения между Соединенными Штатами и Пакистаном развиваются в правильном направлении.

«Мы движемся в правильном направлении, и я надеюсь увидеть дальнейший прогресс в ближайшие дни и месяцы в вопросах мира в Афганистане, борьбы с терроризмом, региональной безопасности и торговли», – приводит ТАСС слова Помпео.

Напомним, в понедельник президент США Дональд Трамп заявил о способности выиграть войну в Афганистане за неделю. В тот же день Белый дом объявил о стремлении США возродить прочные военные связи с Пакистаном.

Трамп также захотел стать посредником между Индией и Пакистаном по Кашмиру.