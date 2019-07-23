Пушков предсказал будущее Британии при Джонсоне

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на избрание Бориса Джонсона премьер-министром Великобритании, предсказав усиление внутренней нестабильности в стране.

Пушков написал в Twitter, что избрание Джонсона премьером Британии «почти наверняка означает скорый выход страны из ЕС», при нем это расставание «неизбежно».

Кроме того, «усилится внутренняя нестабильность в Британии, где около 50% – против Брекзита».

При этом «во внешней политике курс страны изменится мало», считает сенатор.

Напомним, 7 июня премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ушла в отставку. Еще тогда Борису Джонсону предсказывали убедительную победу в борьбе за пост премьера Британии.

Во вторник, 23 июля, стало известно об избрании Джонсона главой Консервативной партии премьер-министром Великобритании.