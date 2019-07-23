Найденную в реке на Алтае урну с прахом ветерана ВОВ захоронят

Местная общественная организация займется захоронением урны с прахом ветерана Великой Отечественной войны, которая ранее была обнаружены в реке на Алтае.

«Ее (урну) собираются захоронить общественные организации, сейчас вот решается вопрос», – сообщил источник в правоохранительных органах «360».

Он уточнил, что полиция не нашла состава преступления в действиях родственников ветерана. Сейчас урна с прахом находится в полиции, однако скоро ее передадут для захоронения.

Как рассказал один из близких, мужчина хотел, чтобы его прах после смерти развеяли, но почему урна оказалась в реке, пока неизвестно.

Пластиковая урна с прахом была обнаружена 13 июля жителем поселка Тальменка Максимом Яровым во время купания в реке. Мужчина рассказал, что на урне была табличка с именем покойного. Выяснилось, что это прах ветерана Великой Отечественной войны, который родился в 1918 году и умер в ноябре 2018 года.

По информации СМИ, мужчина был родом из Алтайского края, а в 1946 году был отправлен в запас в звании гвардии лейтенанта, был награжден Орденом Отечественной войны I степени, Орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Киева», «За победу над Германией», «За победу над Японией» и «Ветеран труда».

Ранее сообщалось, что на Сахалине на свалке нашли пиджак с орденами ветерана ВОВ.