Россияне высказались о тату

Большинство россиян не имеют татуировок и не собираются их делать, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным ВЦИОМ, у 88% россиян нет и не было татуировок, у 11% они есть, причем в среднем по две. Сообщается также, что 96% опрошенных не собираются делать тату в ближайшие два года.

«Результаты исследования показали, что более половины опрошенных (58%) нейтрально относятся к тем, кто имеет татуировки, еще 15% россиян понимают и поддерживают любителей татуировок, а 27% не поддерживают или осуждают их», – передает РИА «Новости» сообщение социологов .

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 9 июля 2019 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке объемом 1,6 тыс. респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему армия отказывается от призывников с татуировками на лице.