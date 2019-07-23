Во вторник синоптики пообещали москвичам теплую пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, во вторник утром в столице будет 17 градусов тепла. К обеду температура воздуха поднимется до плюс 21 градуса. На протяжении всего дня ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется восточный, силой 2-3 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.