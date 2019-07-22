Роспотребнадзор запретил работу сыроварни после видео с полуголыми мужчинами

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области запретило предприятию в Воротынском районе производить сыр за антисанитарию, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Управление Роспотребнадзора после согласования с прокуратурой Нижегородской области организовало внеплановую проверку предприятия, в ходе которой были выявлены многочисленные грубые нарушения санитарного законодательства. Специалисты управления Роспотребнадзора составили протокол о временном запрете деятельности по производству молочной продукции и наложили арест на 0,5 тонны сырного продукта», – сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

Лаборатория Роспотребнадзора проводит проверку отобранных проб и смывов, материалы проверки направят в суд для решения о приостановлении деятельности предприятия.

Ранее это же предприятие проверяли следователи из регионального СК. Местный телеканал посвятил сыроварне отдельный телесюжет, в котором журналисты обнаружили на предприятии полуголых мужчин, занимающихся изготовлением сыра. Отмечалось, что отходы от производства сливались в реку, отравляя окружающую среду.