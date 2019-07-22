Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина убил отец

Пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Варшаве Лукаш Лапчиньский сообщил, что пропавшего 10 июля в Польше пятилетнего мальчика из России убил отец.

«Медэкспертиза показала многочисленные колотые раны грудной клетки, которые повлекли за собой внешние и внутренние кровотечения, а затем смерть. По нашей информации, в инциденте не принимали участие третьи лица, за исключением отца. Можно сказать, что это были запланированные и реализованные им действия», – рассказал Лапчиньский.

Он добавил, что в настоящее время следователи занимаются поиском орудия убийства ребенка, передает ТАСС.

«Мы предполагаем, что это был нож», – добавил представитель прокуратуры.

Лапчиньский также отметил, что следы крови в автомобиле указывают на то, что мальчика убили именно там, а после этого спрятали тело у дороги. Пресс-секретарь Главной комендатуры полиции Мариуш Чарка сказал, что тело ребенка нашли в высокой и густой траве.

«Можно сказать, что тот, кто его там оставил, делал все, чтобы скрыть тело и осложнить его обнаружение», – пояснил Чарка.

Ранее Лапчиньский сообщал, что пропавший после самоубийства отца пятилетний россиянин, которого обнаружили мертвым рядом с автострадой недалеко от Варшавы, был убит.