Отравившуюся наркотиками на Ибице трехлетнюю россиянку выписали

Трехлетнюю девочку из России, которая отравилась наркотиками в Испании, выписали из больницы.

О выписке девочки сообщает агентство EFE со ссылкой на местных медиков, передает ТАСС.

Напомним, трехлетнюю девочку доставили в больницу испанского города Пальма после того, как она случайно съела экстази.