На «Территории смыслов» стартовала третья смена

На Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» в воскресенье состоялось торжественное открытие третьей в этом году смены «Экосреда – Волонтеры», сообщили организаторы.

Как говорится в сообщении на официальном сайте форума, смена стала юбилейной в пятилетней истории существования «Территории смыслов».

«Смена «Экосреда – Волонтеры» объединила порядка тысячи добровольцев со всей страны: здесь собрались представители Ассоциации волонтерских центров, ВОД «Волонтеры Победы», ВОД «Волонтеры-Медики», медиаволонтеры России, участники и победители всероссийского конкурса «Доброволец России», гражданские активисты, представители СМИ и блогеры. В течение недели участникам предстоит определить, какие новые формы взаимодействия, управления ресурсами и оценки эффективности работы волонтерских сообществ будут использоваться в будущем, а также предложить свои идеи для развития добровольческого движения в стране», – говорится в сообщении.

На торжественном открытии присутствовали руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, заслуженная артистка России Ольга Кабо, телеведущая Айза Анохина, режиссер Егор Кончаловский, директор по связям с общественностью и социальным проектам компании LG Electronics Татьяна Шахнес и программный директор форума Матвей Навдаев.

Режиссер Егор Кончаловский поприветствовал гостей на его малой родине: «С восхищением отношусь к людям, которые по доброй воле и зову сердца совершают хорошие дела».

Ольга Кабо пожелала участникам смены много открытий, движения, рисковать и побороть любой страх, ведь именно он – самое большое препятствие в жизни: «Если мы чего-то боимся, надо преодолевать это и двигаться вперед».

Матвей Навдаев в свою очередь отметил, что в каждой смене форума волонтеры принимают участие и помогают в организации различных процессов. «Мы до последнего думали, выделять ли отдельную смену для волонтеров. Решили все-таки сделать это, – сказал он. – Год добровольца в 2018-м закончился, но мы продолжаем развитие и работу».

Напомним, ранее в июле на форуме «Территория смыслов» подвели итоги профильной смены платформы «Россия – страна возможностей».