Зеленского предупредили о последствиях сотрудничества с МВФ

Если пост премьер-министра Украины займет человек, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.

Он напомнил, что среди претендентов на пост премьер-министра есть замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова, которая лоббирует «кабальные» интересы МВФ.

«Я вас предупреждаю: если у вас премьер-министром будет Рожкова, то мы, как оппозиция, этими тремя буквами «МВФ» вас просто уничтожим. Потому что вы будете абсолютно уникальным примером, когда на волне тотального, бессовестного, абсолютно безграничного и нечестного популизма к власти приводят представителей абсолютного финансового интернационала, которых эти избиратели, склонные к популизму, больше всего ненавидят», – сказал Волошин, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «112 Украина».

Он также предположил, что если Украина продолжит сотрудничество с МВФ, то граждане отвернутся от Зеленского и это будет его «могилой». «Эти три буквы «МВФ» станут могилой вашего политического рейтинга и вашей политической силы, потому что ничего принципиально хорошего в восприятии простых людей, проголосовавших за Украину, МВФ в страну не принёс», – заявил экс-дипломат.

Сам Зеленский в воскресенье после голосования на внеочередных выборах в Верховную раду рассказал, кого бы хотел видеть в качестве премьер-министра страны.

В воскресенье на Украине состоялись внеочередные парламентские выборы. К утру понедельника были подсчитаны почти 21% бюллетеней.