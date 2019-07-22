Бердымухамедов отправил гуманитарную помощь в Афганистан

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов распорядился отправить гуманитарную помощь в Афганистан, сообщили местные СМИ.

Бердымухамедов поручил министерству образования, министерству здравоохранения и медицинской промышленности, минторговли, министерству текстильной промышленности, а также Союзу промышленников и предпринимателей Туркменистана сформировать гуманитарный груз, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету «Нейтральный Туркменистан».

Туркмения отправит соседят школьные принадлежности, медикаменты и расходные материалы и продукты питания.

Напомним, в воскресенье СМИ сообщили о смерти президента Туркмении Бердымухамедова.