Явка на выборах в украинскую Раду превысила 50%

По состоянию на 20.00 явка на внеочередных парламентских выборах на Украине составила 50,09%, сообщает Центральная избирательная комиссия страны.

Данные о явке в 50,09% сформированы на основании информации с 19 из 199 округов, передает РИА «Новости».

В воскресенье на Украине проходят внеочередные парламентские выборы. По данным Национального экзитпола, «Слуга народа» набирает 43,9%, «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 11,5%, «Европейская солидарность» – 8,9%, «Батькивщина» – 7,6%, «Голос» – 6,3%.

Украинская полиция получила около 1,8 тыс. сообщений о нарушениях, возбуждено 44 уголовных дела. Явку назвали самой низкой с 2012 года.