Путин поздравил металлургов с профессиональным праздником

Президент Владимир Путин поздравил работников и ветеранов горно-металлургического комплекса России с их профессиональным праздником – Днем металлурга.

В телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля, глава государства отметил, что горно-металлургический комплекс «всегда играл ключевую роль в развитии» России, «в укреплении оборонной промышленности, транспортной инфраструктуры и многих других отраслей».

«И сегодня мы отдаем дань уважения ученым, инженерам, преданным своему делу высококлассным специалистам, которые создавали крупнейшие предприятия, изобретали и внедряли перспективное оборудование и технологии, выводили отечественную металлургию на ведущие позиции в мире», – отметил президент.

По его словам, современное поколение работников бережно хранит и приумножает трудовые традиции предшественников, активно участвует в решении важных государственных задач.

Глава государства призвал «повышать конкурентоспособность продукции и в полной мере использовать инвестиционную привлекательность комплекса». Кроме того, по словам Путина, необходимо модернизировать производственные мощности и при этом вводить передовые стандарты экологичности и безопасности.