Москвичей предупредили о грозе

Москвичей ожидают облачность с прояснениями, дождь, гроза, сообщают синоптики.

Днем в городе температура воздуха составит 21–23 градуса тепла. В ночь на понедельник она может опуститься до плюс 12 градусов.

В Подмосковье столбики термометров покажут 19–24 градуса, в ночные часы похолодает до 9 градусов тепла, передает ТАСС.

Ветер западный, северо-западный, 5–10 м/с. Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба.

Из-за сильного ветра, дождя и гроз в Москве и Подмосковье сохранится желтый уровень опасности.