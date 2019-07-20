Израильские ученые обнаружили поселение времен каменного века

Возле Иерусалима обнаружено гигантское поселение эпохи раннего неолита (новокаменного века), самое крупное из ранее известных в мире.

Археологи обнаружили остатки деревни, существовавшей 9 тыс. лет назад, передает ИноТВ со ссылкой на CNN.

«То, что мы обнаружили здесь, в Моце, изменит наши представления об археологии», – рассказал археолог Яков Варди.

По его словам, ученые не сразу поверили своим глазам, что действительно перед ними находится здание.

Археологические раскопки в районе Моцы начались в рамках прокладки шоссе № 16 – нового въезда в столицу Израиля через два туннеля. После того как археологам начали попадаться в большом количестве каменные орудия и украшения, было решено приступить к планомерным раскопкам.

Предположительно, в поселении могли жить три тыс. человек. Это могло считаться крупным населенным пунктом даже по меркам современного Израиля.

Город был застроен жилыми, общественными и культовыми зданиями. В ходе раскопок были получены свидетельства, что при застройке использовался план, просматривается деление на улицы и переулки. Некоторые из домов были оштукатурены.

По словам Варди, это высшая точка в его карьере: «эту находку не переплюнет уже ничего». Среди прочего были обнаружены перламутровые браслеты, бусы из коралла и пр.

Ранее ученые из Израиля сообщили, что им, предположительно, удалось найти упоминаемый в библейских текстах филистимлянский город Секелаг, где Давид нашел убежище от царя Саула.